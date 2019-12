Das Verkehrschaos in Frankreich geht auch an Weihnachten weiter. Die Gewerkschaften denken gar nicht daran, eine Pause einzulegen - wie von Präsident Emmanuel Macron gefordert. Der Bahnverkehr und der Pariser Nahverkehr würden auch an Heiligabend "stark eingeschränkt" bleiben, teilten die Gesellschaften SNCF und RATP mit.