Der aus der Umweltbewegung stammende Hulot war vor 15 Monaten mit der Mitte-Regierung von Premierminister Édouard Philippe angetreten und gilt in der Bevölkerung laut Umfragen als beliebt. Sein Rücktritt ist ein weiterer Schlag für Macron.



Dass er Hulot jetzt verliert, wird wahrscheinlich Fragen aufwerfen, ob Macron Umweltthemen so zugewandt ist, wie er es angibt, zu sein. Macron hatte die Parole "Make Our Planet Great Again" ausgegeben - und sich im Kampf gegen den Klimawandel als Gegenspieler von US-Präsident Trump positioniert, der aus dem Pariser Weltklimaabkommen des Jahres 2015 ausgeschert war.