Emmanuel Macron (links) und Recep Tayyip Erdogan. Quelle: Eric Feferberg/POOL AFP/AP/dpa

Der zuletzt um bessere Beziehungen mit der EU bemühte türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan besucht am Freitag den französischen Staatschef Emmanuel Macron. Erdogan wird zu einem Gespräch und einem Mittagessen im Elyseepalast erwartet, anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz angekündigt.



Macron will dabei auch die Situation von in der Türkei inhaftierten Journalisten ansprechen. Nach Angaben aus Paris soll es zudem um den Bürgerkrieg in Syrien und den Nahostkonflikt gehen.