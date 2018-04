Parallel wird am Dienstag auch in anderen Branchen in Frankreich gestreikt. Bei der Fluggesellschaft Air France kämpfen Gewerkschaften für höhere Gehälter, dort dürfte beim vierten Streiktag seit Ende Februar ein Viertel der Flüge ausfallen. Auch Mitarbeiter der Müllabfuhr sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen - hier fordern Gewerkschafter bessere Arbeitsbedingungen. Parallel zu den Eisenbahnern will der Gewerkschaftsbund CGT in den kommenden Wochen auch im Energiesektor mit Streiks und Protestaktionen Druck machen für "das Ende der Liberalisierung des Strom- und Gasmarkts". Es könnte ein heißer Frühling werden in Frankreich.