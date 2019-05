Den Boom der Miet-Roller in Frankreich bekommen derzeit vor allem die Menschen in Paris zu spüren. Seit der Einführung der Roller im vergangenen Jahr sind dort bereits rund 15.000 Fahrzeuge verschiedener Firmen unterwegs. Bis zum Jahresende soll ihre Zahl auf 40.000 steigen. Borne sprach von einer "sehr schnellen und ein wenig anarchischen" Entwicklung. Unternehmen wie Lime, Bird oder Uber stoßen mit ihren E-Scootern derzeit in viele Städten auf großes Interesse, lösen aber auch Kritik aus.