Frankreich ist die zweitstärkste Volkswirtschaft der EU. Archiv Quelle: Oliver Berg/dpa

Frankreichs Wirtschaftsleistung hat im Frühjahr wie erwartet etwas zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im zweiten Quartal 0,2 Prozent über dem Niveau des Vorquartals gelegen, teilte das Statistikamt Insee mit.



Damit war das Wachstum im zweiten Quartal genauso hoch wie im Auftaktquartal des laufenden Jahres. Die Daten zeigen, dass der Aufschwung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum letzten Jahr deutlich an Schwung verloren hat.