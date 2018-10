Die kleine Löwin war in einem Käfig untergebracht. Quelle: Uncredited/Douane Francaise/dpa

Der französische Zoll hat in einer Autowerkstatt in Marseille ein Löwenbaby entdeckt. Das ein bis zwei Monate alte Tier sei dort in einem Käfig untergebracht gewesen, teilte der Zoll in der Hafenstadt mit. Ein Arbeiter der Werkstatt sagte den Beamten, er habe das Tier aus einem Haus in Marseille geholt. Bewohner hätten ihn darum gebeten.



Wo das Tier ursprünglich herkommt und was mit ihm geschehen sollte, blieb zunächst unklar. Der Arbeiter wurde vorläufig festgenommen.