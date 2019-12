Jean-Charles Conpin klopft zwei Austern gegeneinander, legt die Stirn in Falten und klopft noch einmal, ganz nah an seinem Ohr. Dann schüttelt er beide Austern. Aus einer tröpfelt Meerwasser hinaus, die wirft er in hohem Bogen in einen roten Korb. Die andere legt er sorgfältig in eine Spanholzkiste. "Wir prüfen jede Austern einzeln, ob sie dicht ist", erklärt der Austernzüchter. "Wenn sie hohl klingt oder Wasser rausläuft, bringen wir sie zurück ins Meer, damit sie sich erholen und wieder verschließen."