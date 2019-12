Claudine Auger posiert vor einem "007"-Feuerwerk. Archivbild

Quelle: Konrad Giehr/dpa

Die französische Schauspielerin Claudine Auger ist tot. Das erste französische Bond-Girl starb im Alter von 78 Jahren, wie ihre Agentur Time Art der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.



Auger spielte 1965 an der Seite von Sean Connery im Bond-Film "Feuerball". Sie wurde 1941 in Paris geboren, im Jahr 1958 gewann sie den Titel der Miss World France. Später spielte Auger in - oft italienischen - Filmen mit. In "Feuerball" übernahm sie die Rolle der Dominique "Domino" Derval.