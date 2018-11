Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy. Archivbild Quelle: Eddy Lemaistre/EPA/dpa

Nach Ansicht von Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy sind Europa und die westliche Welt bei der Umsetzung großer Bauprojekte abgehängt worden.



"Die Verspätung beim Bau des Berliner Flughafens in Deutschland hat zehn Jahre erreicht, während die großen Metropolen in Asien oder die Golfstaaten innerhalb weniger Jahre die größten Flughäfen der Welt bauen", sagte Sarkozy dem französischen Magazin "Le Point". Es gebe heute eine Welt mit zwei Geschwindigkeiten. Europa stehe still, so Sarkozy.