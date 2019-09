Brigitte Macron wird wieder regelmäßig unterrichten. Archivbild

Quelle: Regis Duvignau/Reuters Pool/AP/dpa

Frankreichs First Lady Brigitte Macron kehrt ins Klassenzimmer zurück. Die ehemalige Lehrerin wird an einer Schule in einem Vorort von Paris regelmäßig Französisch unterrichten. Sie sei ein bisschen nervös, sagte die Premiere Dame bei der Eröffnung der Schule in Clichy-sous-Bois. Es fühle sich aber gut an, "in Aktion" zu sein.



Die neue Bildungseinrichtung richtet sich an Arbeitslose und Schulabbrecher bis 48 Jahre und liegt in einem Problemviertel im Nordosten von Paris.