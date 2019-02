Das schmiedeeiserne Geländer hätte schon längst geliefert werden sollen, aber dann kamen die Gelbwesten dazwischen. Der 52-Jährige war von Beginn an bei der Protestbewegung dabei, hat Straßenblockaden organisiert, an Demos teilgenommen und schaffte es schließlich auf eine Gelbwesten-Liste, die bei der Europawahl antreten will.