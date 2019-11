Innenminister von Frankreich Christophe Castaner. Archivbild

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Nach der tödlichen Messerattacke in Paris hat Innenminister Christophe Castaner gefordert, dass Anzeichen einer Radikalisierung innerhalb der Polizei genauer nachgegangen werden. Er wünsche sich, dass jeder Warnhinweis auf eine mögliche Radikalisierung automatisch gemeldet und vermerkt werde, sagte Castaner dem Radiosender France Inter.



In den Akten des Tatverdächtigen, der am Donnerstag vier Kollegen in der Pariser Polizeipräfektur mit einem Messer tötete, habe es keinerlei Spur gegeben, sagte der französische Innenminister.