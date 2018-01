Macron besucht China. Quelle: Mark Schiefelbein/AP Pool/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine einheitliche Haltung der Europäer gegenüber dem Wirtschaftsgiganten China gefordert. Europa sei häufig unkoordiniert aufgetreten und habe sich entweder zu offen oder zu zögerlich gezeigt, kritisierte Macron in Peking nach einem Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping.



Bei Macrons Besuch wurden mehrere Wirtschaftsabkommen besiegelt. So stellt Airbus künftig mehr Mittelstreckenjets in China her.