Hulot ist eine bekannte Figur der französischen Umweltbewegung. Quelle: Francois Mori/AP/dpa

Nach dem Rücktritt des französischen Umweltministers Nicolas Hulot soll die Nachfolge zügig geklärt werden. Staatschef Emmanuel Macron habe erklärt, dass die Regierung am Mittwoch wieder komplett sein werde. Das sagte Regierungssprecher Benjamin Griveaux.



Minister werden in Frankreich vom Präsidenten auf Vorschlag des Premierministers ernannt. Hulot hatte am Dienstag überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Als Grund gab er mangelnde Fortschritte beim Umwelt- und Klimaschutz an.