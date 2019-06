Macron will Mittelmeerländer trotz Krisen zusammenbringen.

Quelle: Christian Böhmer/dpa

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron will Länder des Mittelmeerraums über gemeinsame Projekte enger zusammenbringen. Die Region werde von Problemen der Migration gebeutelt, sagte Macron in Marseille zum Abschluss des "Gipfels der zwei Ufer". Es gebe zudem eine politische Destabilisierung, resümierte er mit Blick auf politische Krisen.



Bei dem Treffen wurden 14 Projekte vereinbart. Dabei geht es unter anderem um die Ausbildung junger Menschen und Vorhaben in den Bereichen nachhaltige Energie oder Digitalwirtschaft.