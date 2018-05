Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist in Italien für ihr Engagement für ein friedliches Zusammenleben der Völker ausgezeichnet worden. Mit dem Friedenslicht würdigte der Franziskaner Orden Merkels Einsatz in Deutschland und Europa.



"Es gibt so viele aktuelle Entwicklungen, die uns vor Augen führen, dass Frieden alles andere als selbstverständlich ist. Die jüngste Eskalation in Syrien und bei den Nachbarn zeigt das ganz deutlich", sagte Merkel in Assisi bei der Verleihung.