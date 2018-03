Fünf Jahre später ist Ernüchterung eingetreten. Die Reformen kommen nicht so schnell voran, wie sich das viele wünschen. Franziskus selbst musste lernen, dass Veränderungen in der katholischen Kirche viel Zeit brauchen und eine Weltkirche nicht so einfach zu führen ist wie ein Erzbistum in Argentinien. "In Rom Reformen durchzuführen, heißt gleichsam die Sphinx von Ägypten mit einer Zahnbürste zu putzen", zitierte Franziskus bei der Weihnachtsansprache an die Römische Kurie im vergangenen Dezember einen belgischen Erzbischof aus dem 19. Jahrhundert. Im Jahr davor hatte er in der Rede vor Weihnachten an seine Kurienchefs über den Widerstand gesprochen, den es gegen die Veränderungen gebe und der bisweilen böswillig sei.



Das zeigt sich wohl am deutlichsten bei den Reformen in der römischen Zentrale selbst. Außer ein paar Fusionen verschiedener Vatikanbehörden ist in den fünf Jahren nicht viel passiert. Im Bereich der Finanzen scheint die Säuberungsaktion der über Jahrzehnte in Skandale verstrickten Vatikanbank weitestgehend gelungen. Doch in den übrigen Vatikanbehörden kommt Franziskus‘ Transparenzoffensive in Bezug auf die Finanzen nur mühsam voran. Und auch bei der stärkeren Koordination und Kooperation innerhalb des Vatikans, die die Kardinäle nach den Skandalen im letzten Pontifikat vom neuen Papst gefordert hatten, ist nicht viel zu sehen.