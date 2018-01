Gleich mehrfach sprach Franziskus den Missbrauchsskandal an, der auch die Kirche in Chile erschüttert und zu einem großen Vertrauensverlust der Chilenen in die Institution geführt hat. Er schloss sich der Vergebungsbitte der chilenischen Bischöfe an und mahnte die eigenen Reihen, "die Realität beim Namen zu nennen", also nichts zu vertuschen, und auf dem Weg der Aufarbeitung weiterzugehen. "Strikt privat" traf Franziskus am Dienstag eine kleine Gruppe von Missbrauchsopfern.



Der Papst sagte im Vorfeld seines Besuchs in Chile, dass er Frieden und Versöhnung bringen möchte. Mit seinen Ansprachen und Gesten versucht er das vor Ort einzulösen. Seine Appelle zur Einheit und der Anerkennung der Rechte aller sind eine Mahnung an die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Versöhnen möchte er aber auch die katholische Kirche mit den Menschen.