Die 24. Auslandsreise führt den Papst nach Irland. Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus will während seiner Irland-Reise am kommenden Wochenende auch Missbrauchsopfer treffen. Bei allen Reisen des Papstes an Orte, wo Missbrauch geschehen sei, gebe es solche Begegnungen. Das sagte Vatikan-Sprecher Greg Burke in Rom.



Irland gehört zu jenen Staaten, in denen Priester und Ordensschwestern massiv Kinder und Frauen missbrauchten. Am Montag hatte der Papst in einem umfänglichen Schreiben eingeräumt, dass die Kirche Missbrauchsopfer lange ignoriert habe.