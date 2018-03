Sebastien Maillard, Direktor des Institut Jacques Delors Quelle: ZDF

Maillard: Das Projekt dauert viel länger als gedacht. Als Macron vor sechs Monaten seine Sorbonne-Rede hielt, war noch genug Zeit. Aber inzwischen ist es zu spät, um die Reformen der Eurozone auf dem EU-Gipfel am 22. März zu diskutieren. Vielleicht können wir im Juni darüber reden.



Seit Macron seine Reformvorschläge gemacht hat, hat er noch keine Mitstreiter gefunden. Die einzige Regierung, auf die er jetzt hoffen kann, ist die deutsche. Macron tut sich schwer, in Italien und Spanien Partner zu finden, erst recht in Polen und Ungarn - und von Großbritannien ganz zu schweigen. Frankreich und Deutschland sind sich als Partner verpflichtet.