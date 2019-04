Die Société Générale will Geld sparen. Archivbild

Quelle: Ian Langsdon/EPA FILE/dpa

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) will mit ihrem Sparkurs Ernst machen und bis zu 1.600 Stellen streichen. Das teilte die Bank in Paris mit. Rund 750 Stellen sollen in Frankreich wegfallen. Der Großteil des Jobabbaus soll im Investmentbanking stattfinden, so der Gewerkschaftsbund CGT.



Insgesamt beschäftigt die Bank weltweit mehr als 149.000 Menschen. Die Bank kämpft mit einem schwachen Geschäft in heimischen Filialen und einem schwierigen Umfeld mit niedrigen Zinsen.