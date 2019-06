Der IS verlor im Frühjahr seine letzte Bastion. Symbolbild

Der Umgang mit früheren Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und deren Kindern beschäftigt Gerichte und Experten. Im Irak wurden zwei weitere französische IS-Anhänger zum Tode verurteilt, wie es aus Justizkreisen hieß. Die kurdische Führung erklärte unterdessen, fünf Waisen an Norwegen übergeben zu haben, deren Eltern sich dem IS angeschlossen hatten.



Mit dem Richterspruch aus dem Irak stieg die Zahl der Franzosen, die in den vergangenen Wochen zum Tode verurteilt wurden, auf elf.