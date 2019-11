Der Unfall ereignete sich im westafrikanischen Mali.

Quelle: Jerome Delay/AP/dpa

Bei dem Absturz zweier Militärhubschrauber im westafrikanischen Mali sind 13 französische Soldaten getötet worden. Die beiden Helikopter seien am Montagabend in der Luft miteinander kollidiert. Die Soldaten befanden sich in einem Kampfeinsatz gegen Islamisten, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron.