Olivier Faure ist der neue Chef der französischen Sozialisten. Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Der neue Parteichef der angeschlagenen französischen Sozialisten, Olivier Faure, will die Partei mit Geschlossenheit aus der Krise führen. "Sich zusammenzuschließen, das ist keine Option, das ist eine Pflicht", sagte Faure zum Abschluss eines zweitägigen Parteitages im Pariser Vorort Aubervilliers.



Bisher habe es zu viel Uneinigkeit zwischen den Strömungen der Partei gegeben. Der 49 Jahre alte Fraktionschef in der Nationalversammlung war am Samstag offiziell in das Amt berufen worden.