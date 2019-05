Ein Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat. Symbolbild

Ein irakisches Gericht hat einen weiteren mutmaßlichen IS-Kämpfer aus Frankreich zum Tode verurteilt. Damit hätten nun sieben Franzosen wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Todesstrafe erhalten, hieß es aus dem Obersten Justizrat.



Die Franzosen waren von den Kurden an den Irak übergeben worden. Das Außenministerium erklärte nach den ersten Urteilen, Frankreich respektiere die Souveränität der irakischen Behörden, sei aber grundsätzlich gegen die Todesstrafe.