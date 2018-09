Zollfahnder haben in einem Container Kokain gefunden. Archivbild Quelle: Christian Charisius/dpa

Zollbeamte haben in der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre 752 Kilo Kokain in einem Container aus Südamerika sichergestellt. Das Rauschgift habe einen Schwarzmarktwert von mehr als 30 Millionen Euro, teilte der zuständige französische Budgetminister Gerald Darmanin mit.



Der Menge der Kokain-Beutel sei außergewöhnlich, erklärte der Minister. Laut AFP kommt derzeit viel Kokain auf den Markt, weil in den südamerikanischen Ländern Bolivien, Peru und Kolumbien mehr produziert wird.