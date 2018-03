In Roubaix gibt es Häuser für einen Euro - aber unter Auflagen. Quelle: Maxppp/max Rosereau/epa MAXPPP/dpa

Im Kampf gegen den maroden Zustand von Stadtvierteln und den Immobilienleerstand will die französische Industriestadt Roubaix Häuser für einen Euro verkaufen. Allerdings müssen sich die Käufer verpflichten, ihre neue Unterkunft rasch zu renovieren und dann auch tatsächlich zu bewohnen.



Wie die Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern in der Region Lille mitteilte, soll die Aktion am 21. März anlaufen. Offen blieb zunächst, wie viele Häuser für den symbolischen Preis angeboten werden sollen.