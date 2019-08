Start in Frankreich: "Raketenmann" Zapata

Quelle: Michel Spingler/AP/dpa

Es war der zweite Versuch des Franzosen, die 35 Kilometer lange Strecke fliegend zurückzulegen. Bei seinem ersten Flug am 14. Juli musste der Jetski-Weltmeister in der Mitte des Kanals von Rettungskräften aus dem Wasser gezogen werden, weil er während eines schwierigen Betankungsmanövers abgestürzt war. Das Flugbenzin trug der Extremsportler in einem Rucksack bei sich, es reichte aber nur für ungefähr die Hälfte des Flugs.



Zapata ist der erste "fliegende Mann", dem die Überquerung des Ärmelkanals gelang. Mit seinem Flug wollte er seinem Idol Louis Blériot nacheifern. Dieser überquerte vor 110 Jahren als erster Mensch den Ärmelkanal in einem Flugzeug.