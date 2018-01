Peugeot will sich auf dem amerikanischen Markt wieder etablieren. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Der französische Autohersteller Peugeot hat ambitionierte Ziele: er will sich auf dem US-Markt etablieren und bis 2025 alle Modelle auch in einer Elektroversion auf den Markt bringen. Das sagte Konzernchef Carlos Tavares auf der Automesse in Detroit.



Die Expansionspläne sollen laut Tavares von der Übernahme der ehemaligen GM-Töchter Opel und Vauxhall profitieren. Das Know-how der Ingenieure soll gewährleisten, dass Modelle die regulatorischen Anforderungen erfüllen und den Kunden gefallen.