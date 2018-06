Die PSA-Zentrale in Rueil-Malmaison nahe Paris. Quelle: imago

Der französische Autobauer Peugeot-Citroen PSA bereitet sich wegen der drohenden US-Sanktionen darauf vor, seine Iran-Geschäfte auf Eis zu legen. Das teilte die Opel-Mutter mit.



Die USA hatten im Mai das Atomabkommen mit Iran aufgekündigt, die ersten ausgesetzten US-Wirtschaftssanktionen treten am 6. August wieder in Kraft. Das trifft auch europäische Unternehmen: Denn das US-Sanktionsrecht kann in den USA aktive Unternehmen und Banken bestrafen, wenn sie weiter in Iran Geschäfte machen.