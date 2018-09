Gerard Collomb Quelle: reuters

Innenminister Gerard Collomb will die französische Regierung von Premier Edouard Philippe im kommenden Jahr verlassen. Dies geschehe, da er im übernächsten Jahr an den Kommunalwahlen in Lyon teilnehmen wolle, sagte Collomb der Zeitschrift "L'Express".



Der seit Mai 2017 amtierende Collomb gilt als Schwergewicht der Regierung. Minister, die 2020 an den Kommunalwahlen teilnehmen wollten, sollten die Regierung nach der Europawahl im Mai 2019 verlassen können, sagte Collomb der Zeitschrift.