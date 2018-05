Didier Lockwood ist gestorben. Quelle: Lech Muszynski/PAP/dpa

Der französische Jazz-Geiger Didier Lockwood ist tot. Er starb in seinem 63. Lebensjahr. Das teilte der Agent des Musikers mit. Am Samstagabend war Lockwood noch bei einem Konzert in Paris aufgetreten.



Frankreichs Kulturministerin Francoise Nyssen würdigte ihn als "gewaltigen französischen Jazz-Geiger, der neue musikalische Horizonte erforscht hat". Lockwood gab in seinem Leben mehr als 4.000 Konzerte. Er spielte mit zahlreichen bekannten Jazzgrößen wie Miles Davis und Herbie Hancock.