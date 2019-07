Merkel (links) begrüßt die Frau des Präsidenten, Brigitte Macron.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Kanzlerin Merkel (CDU) ist anlässlich des französischen Nationalfeiertags in Paris eingetroffen. Sie wurde an der Place de la Concorde von Premierminister Edouard Philippe begrüßt.



Mit einer großen Militärparade auf der Prachtstraße Champs-Elysees will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein Zeichen für das Europa der Verteidigung setzen. Frankreich erinnert am 14. Juli an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als Beginn der Französischen Revolution angesehen wird.