In Armenien ist Aznavour ein Volksheld und die wohl meistverehrte Person des Landes. 2011 eröffnete er in der Hauptstadt Jerewan in Anwesenheit des damaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy ein Aznavour-Kulturhaus mit Museum; eine vierstöckige Villa neben der Kaskade, dem beliebtesten Treffpunkt in der Innenstadt.