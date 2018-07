Ähnlich äußerte sich Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres: "Für eine zentrale Vorschrift für alle Berliner Schulen sehe ich derzeit keinen Anlass." Auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien verweist auf eigenverantwortliches Handeln der Schulen. In Deutschland gibt es keine einheitliche Regelung zur Handynutzung, weil Bildung Ländersache ist. Der Umgang mit Smartphones ist nach Angaben des Sprechers der Kultusministerkonferenz teils in den Hausordnungen, teils in den Schulgesetzen geregelt.



Das französische Handyverbot an Schulen war vom Parlament am Montag beschlossen worden und setzt ein Wahlversprechen von Präsident Emmanuel Macron um. Es verbietet nicht nur Handys, sondern alle privaten internetfähigen Geräte - von der Smartwatch bis zum Tablet - in Schulen und auf Pausenhöfen. Ausnahmen gelten, wenn die Geräte im Unterricht benötigt werden sowie für Kinder mit einer Behinderung. Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer ist sich sicher, dass das Gesetz Frankreich "ins 21. Jahrhundert" befördert. "Es sendet eine Botschaft an die französische Gesellschaft" sowie an andere Länder in der Welt", so Blanquer.