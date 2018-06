Ecrins-Massiv in den französischen Alpen. Archivbild Quelle: Thomas Muncke/dpa

Bei mehreren Lawinenunglücken in den französischen Bergen sind am Wochenende mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Beim Wintersportort Vallorcine in den Alpen wurden zwei Menschen von Lawinen getötet, berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo.



Innenminister Gerard Collomb forderte Wintersportler nach den Unglücken zu äußerster Vorsicht auf. Am Samstag waren bei einem Lawinenunglück in den französischen Pyrenäen zwei spanische Skiwanderer ums Leben gekommen.