Französische Nationalversammlung.

Quelle: Francois Mori/AP/dpa/Archivbild

Im Streit um die Rentenreform in Frankreich sind zwei Misstrauensanträge gegen die Mitte-Regierung gescheitert. Ein Antrag der bürgerlichen Rechten erhielt in der Nationalversammlung 148 Stimmen, teilte das Unterhaus des französischen Parlaments via Twitter mit. Ein von linken Parteien unterstützter Antrag erreichte nur 91 Stimmen. Nötig wären mindestens 289 Stimmen gewesen.



Das Scheitern der Misstrauensanträge bedeutet, dass der Reformentwurf in der ersten Lesung angenommen wurde. Nun ist der Senat an der Reihe.