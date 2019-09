Ein Markt in Damaskus. Archivbild

Quelle: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Ein französisches Unternehmen will im Bürgerkriegsland Syrien zwei Hotels betreiben. Die beiden Häuser sollen demnächst in der Hauptstadt Damaskus eröffnen. Das teilte die zum chinesischen Konzern Jin Jiang gehörende Louvre Hotels Group mit. Es sei ein entsprechender Vertrag mit syrischen Partnern unterzeichnet worden.



Die Vereinbarung stünde "in striktem Einklang mit dem Völkerrecht und allen internationalen Richtlinien in Bezug auf Syrien".