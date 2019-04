Von 1998 bis 2008 war er in verschiedenen Führungspositionen bei Eurocopter tätig, der damaligen Airbus-Helikoptersparte. Dort war er unter anderem für den deutsch-französischen Kampfhubschrauber "Tiger" zuständig. 2009 wechselte Faury als Forschungs- und Entwicklungschef zum Autokonzern PSA und kehrte im Mai 2013 als Leiter von Airbus Helicopters zurück. Seit Februar 2018 leitete er die Verkehrsflugzeugsparte des Konzerns. In dieser Funktion konnte Faury Ende März noch einen wichtigen Abschluss mit China verbuchen: Am Rande des Besuchs von Präsident Xi Jinping in Paris wurde ein Rahmenabkommen über die Lieferung von 300 Zivilflugzeugen unterzeichnet. Keine schlechten Startbedingungen für den Airbus-Chefposten.