Wer die Flughäfen auf Kreta kennen-, wenn auch sicher nicht lieben gelernt hat, dürfte sich über das Engagement von Fraport bei 14 griechischen Regionalflughäfen freuen. Dieses Geschäft war nach langwierigen Verhandlungen in der Zeit der Griechenlandkrise zustande gekommen. An drei der Flughäfen sind die Modernisierungen bereits fertiggestellt. Fraport baut in Brasilien und werkelt in Peru, um nur die wichtigsten Großprojekte zu nennen. Dafür hat man 2018 schon 3.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, auch dieses Jahr kommen 2.300 dazu - es könnte in der Kantine so eng werden wie am Flugsteig.