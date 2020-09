Einreisekontrolle am Flughafen (Archiv)

Eine aus der Türkei abgeschobene "Anhängerin der Terrormiliz IS" ist nach ihrer Ankunft auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Das teilte die Bundespolizei mit. Die Frau (29) aus Rheinland-Pfalz traf nach ersten Informationen mit einem fünfjährigen Jungen und zwei Mädchen im Alter von zwei Jahren an Bord einer deutschen Maschine aus Istanbul ein.



Gegen sie lag ein Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Das Jugendamt nahm die Kinder in Obhut.