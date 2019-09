Zweite Tote nach Bratpfannen-Explosion bei Dorffest. Archiv.

Quelle: Rene Traut/dpa

Knapp drei Wochen nach der Explosion einer riesigen Bratpfanne auf einem Dorffest im Siegerland gibt es eine zweite Tote. Eine 31-jährige Frau erlag laut Polizei gestern in einer Spezialklinik ihren Verletzungen.



Nach Informationen der "Siegener Zeitung" handelt es sich um die Tochter der bereits am Tag nach dem Unglück gestorbenen 67-Jährigen. Bei dem Fest in Freudenberg-Alchen war am 8. September eine gasbetriebene Groß-Pfanne explodiert, in der zwei Frauen Kartoffeln gebraten hatten.