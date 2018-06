Ein Ermittler der Polizei am Tatort in München-Neuhausen. Quelle: Matthias Balk/dpa

Der 19-Jährige, der am Freitag eine junge Frau in München erstochen haben soll, schweigt zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft habe Haftbefehl beantragt, erklärte das Polizeipräsidium München. "Derzeit laufen Ermittlungen und Befragungen bei den Bewohnern und Nachbarn des Mehrfamilienhauses", sagte ein Sprecher.



Dem Mann wird zur Last gelegt, auf eine 25-Jährige, deren 53 Jahre alte Mutter und den 15-jährigen Bruder eingestochen zu haben. Die Hintergründe zu der Tat waren zunächst unklar.