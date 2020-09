Das Wahrzeichen der Stadt Thessaloniki.

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Die griechischen Gesundheitsbehörden haben erstmals eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 bestätigt. Betroffen sei eine 38 Jahre alte Frau, die in einem Krankenhaus der nordgriechischen Stadt Thessaloniki isoliert worden sei, teilte das Gesundheitsministerium mit.



Die Frau hatte in den vergangenen Tagen Norditalien besucht und war danach nach Griechenland zurückgereist, wie es hieß. Nun suchen die Behörden nach anderen Personen, die in Kontakt mit der Frau gekommen waren.