Graue Mülltonnen. Symbolbild

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Eine Frau hat in Nordrhein-Westfalen vermutlich ihr gerade geborenes Baby in den Müll getan. Dann ließ sich die 31-Jährige in einem Krankenhaus in Lüdenscheid wegen Blutungen behandeln, wie Staatsanwaltschaft und Polizei meldeten. Bei einer OP wurde entdeckt, dass die Frau ein Kind geboren hatte.



Polizisten fanden das lebende Baby im Müll hinter ihrem Wohnhaus in Kierspe. Das Mädchen war wohlauf und kam in die Obhut des Jugendamtes. Gegen die Mutter wurde Untersuchungshaft angeordnet.