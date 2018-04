Ob die ältere Frau als Tatverdächtige in Frage kommt, ist unklar. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Nach dem Tod eines siebenjährigen Jungen in Künzelsau bei Heilbronn hat die Polizei eine 69 Jahre alte Bekannte der Familie festgenommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei die Frau nach einer Fahndung "gefunden worden". Warum sie verschwand, werde ermittelt.



Die Eltern hatten ihren Sohn in der Wohnung der Bekannten am Samstag leblos gefunden. Die Umstände des Todes des Siebenjährigen sind unklar. Ein Unfall, ein natürlicher Tod oder ein Verbrechen seien mögliche Hintergründe, hieß es.