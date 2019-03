Etwa 300 Frauen der KFD zogen am Montagabend mit einem Schweigemarsch zur Lingener Kirche St. Bonifatius - just zu der Zeit, als die 66 deutschen Bischöfe dort ihren Eröffnungsgottesdienst feierten. Nach der Messe empfingen sie die Geistlichen mit lauten Rufen "Macht Licht an!", um für eine ehrliche Aufbereitung der Missbrauchsfälle zu demonstrieren. Mit Plakaten, auf denen "Ehe für alle" oder "Frauen in alle Weihe-Ämter" geschrieben stand, forderten die Frauen eine stärkere Beteiligung am kirchlichen Leben. Die Zusage Kardinal Marx‘, noch mehr Frauen in Leitungspositionen in der kirchlichen Verwaltung zu bringen, reiche nicht aus, sagte Heil und forderte, Frauen auch zur Diakoninnen-Weihe zuzulassen. Marx hatte während der Auftaktpressekonferenz in Lingen klargestellt: Der Punkt Diakoninnen-Weihe stünde nicht auf der Tagesordnung des Bischofstreffens.