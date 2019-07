Für Deutschland war das Viertelfinal-Ergebnis eine gute Nachricht: Durch den US-Triumph im ausverkauften Pariser Prinzenpark vor 45.595 Zuschauern reicht der deutschen Mannschaft am Samstag (18.30 Uhr/ARD und DAZN) in Rennes gegen Schweden ein Sieg für das Olympiaticket. Die drei besten WM-Teams Europas reisen 2020 nach Tokio.



Rapinoe schoss nach ihrem öffentlichen Schlagabtausch mit dem Präsidenten Donald Trump beide US-Tore - das erste bereits in der sechsten Minute. Die Kapitänin brachte einen Freistoß von der rechten Seite scharf Richtung französisches Tor, tunnelte damit zwei Spielerinnen und traf. In der 65. Minute legte sie das 2:0 nach.