Studentinnen demonstrieren in Chile. Quelle: Hans Scott//Hans Scott/AgenciaUno

Viele Tausende Frauen haben in Santiago de Chile gegen Diskriminierung und sexistische Gewalt in Bildung und Arbeit protestiert. Kundgebungen für Gleichberechtigung fanden auch in Valparaiso, Concepcion und anderen Städten statt.



Es war die zweite Großkundgebung der Frauenbewegung in den letzten drei Wochen, zu der von Studentinnen und Menschenrechtlerinnen aufgerufen wurde. Die Frauen fordern Reformen. Nur drei der 56 Universitäten in Chile werden von Frauen geführt.